«ТНС энерго» допускает делистинг с Мосбиржи из-за необоснованного роста акций

Группа компаний «ТНС энерго» сообщила, что рассматривает возможность проведения делистинга (принудительного прекращения обращения) акций на Мосбирже. Причиной называется необоснованный рост цен на торговой площадке на ценные бумаги компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Учитывая наличие признаков необоснованного роста стоимости акций ГК "ТНС энерго", а также для корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами в настоящее время рассматривается возможность проведения процедуры делистинга — прекращения обращения ценных бумаг "ТНС энерго" и всех дочерних обществ на бирже»,— говорится в сообщении холдинга.

Акции «ТНС энерго» с начала 2023 года резко подорожали, 9 августа их стоимость на Мосбирже достигла 8475 руб. за бумагу (с начала года акции подорожали на 1312,5%). По состоянию на 18:00 мск 23 ноября стоимость акций холдинга составляла 3,8 тыс. руб.

«ТНС энерго» управляет 10 поставщиками электроэнергии, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах РФ. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшим акционером «ТНС энерго» является Sunflake Limited (связана с экс-мажоритарием компании Дмитрием Аржановым), ее доля составляет 28,26%.

Вместе с тремя бывшими топ-менеджерами «ТНС энерго» более двух лет господин Аржанов находится под следствием по обвинению в мошенническом хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети». После ареста Дмитрия Аржанова и членов его совета директоров в управление холдингом вошли представители «Россетей».

Александр Кислов