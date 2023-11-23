Группа «ТНС энерго» не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год

Как сообщили в ПАО ГК «ТНС энерго», компания и ее дочерние общества в регионах рассматривают вопрос о том, чтобы не распределять дивиденды из прибыли 2023 года. Связано это с тем, что основная прибыль холдинга «ТНС энерго» в этом году является не денежной, а полученной от переоценки рыночной стоимости акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В головной компании отметили, что на данное решение также повлияли приоритетные задачи, стоящие перед «ТНС энерго». Среди них: эффективная реализация инвестпрограммы по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, соблюдение платежной дисциплины с контрагентами, в том числе в рамках договоров на услугу по передаче электроэнергии, и социальные обязательства компании.

«Кроме того, учитывая наличие признаков необоснованного роста стоимости акций ГК “ТНС энерго”, а также для корректного формирования финансового результата в настоящее время рассматривается возможность проведения процедуры делистинга – прекращения обращения ценных бумаг ПАО и всех дочерних обществ на бирже», – сообщили в головной компании холдинга.

ПАО ГК «ТНС энерго» управляет гарантирующими поставщиками электроэнергии, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах РФ, в том числе и Нижегородской области. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии группы по итогам прошлого года составил 65,8 млрд кВт/ч. Чистая прибыль дочернего общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2022 году составила 326,4 млн руб. при выручке 50,3 млрд.

Одним из крупных акционеров энергохолдинга является Дмитрий Аржанов. Вместе с тремя бывшими топ-менеджерами «ТНС энерго» более двух лет он находится под следствием по обвинению в мошенническом хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети». После ареста Дмитрия Аржанова и членов его совета директоров в управление холдингом вошли представители «Россетей».

Иван Сергеев