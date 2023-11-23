ВСУ повторно обстреляли курскую деревню; один из снарядов попал в подвал дома

Со стороны Украины повторно обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Один из снарядов попал в подвал дома, эта информация передана оперативным службам.

Кроме того, при обстреле в одном домовладении были повреждены забор и фасад, в другом — посечены окна. Также «перебит» газопровод, специалисты начнут его восстанавливать, «когда это будет безопасно». «Пострадавших среди жителей нет»,— добавил господин Старовойт.

В результате первой атаки Городища населенный пункт и соседнее село Козино остались без света. Инцидент также обошелся без пострадавших.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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