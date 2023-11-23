ВСУ обстреляли деревню в Курской области, пострадавших нет

Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района Курской области, рассказал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По словам главы региона, зафиксировано восемь прилетов, пострадавших нет.

«В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение. Специалисты готовы приступить к его восстановлению, как только будет безопасно»,— написал господин Старовойт.

Сегодня об украинской атаке сообщал и глава соседней Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказывал, что ВСУ атаковали село Козинка Грайворонского горокруга дроном-камикадзе, в результате ранен местный житель.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова