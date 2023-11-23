«Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в стране

Украинская компания «Укрэнерго» зафиксировала дефицит электроэнергии по стране. В компании считают, что причины дефицита — увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций и недостаточность объемов импорта электроэнергии из Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита. Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы»,— говорится в сообщении компании в Telegram.

«Укрэнерго» сообщило, что по состоянию на утро 22 ноября, без света в стране остается 427 населенных пунктов. По информации компании, из-за обстрелов появились новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, говорится в пресс-релизе.

Украина и западные СМИ регулярно сообщают об обстрелах объектов энергетической инфраструктуры в стране. Так, по данным Reuters, атака российских беспилотников в ночь на 19 ноября привела к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере Украины.

Власти России заявляют, что в рамках спецоперации ведется обстрел исключительно военной и используемой в военных целях инфраструктуры.

В октябре «Укрэнерго» сообщала, что общий долг на украинском рынке электроэнергии достиг 60 млрд гривен (больше $1,6 млрд).

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».