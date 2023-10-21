Долг за электроэнергию на Украине превысил $1,6 млрд

Общий долг на украинском рынке электроэнергии достиг 60 млрд гривен (больше $1,6 млрд), сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Компания заявила, что из-за этого не может полностью рассчитываться по своим обязательствам.

«Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке»,— говорится в заявлении господина Кудрицкого в сообщении пресс-службы компании.

«Укрэнерго» передала расчеты по тарифам на 2024 год Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Компания ожидает до конца года «обоснованного решения», которое позволит «Укрэнерго» поддерживать ликвидность. В компании вместе с тем пытаются «сбалансировать финансовую ситуацию в компании».