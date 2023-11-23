В историческом квартале Коломны началось строительство системы освещения

В центре Санкт-Петербурга началось строительство нового наружного освещения в жилом квартале Адмиралтейского района. Работы проходят в квартале, ограниченном Садовой улицей, набережной канала Грибоедова и Английским проспектом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

На объекте предполагается установить 73 архитектурных опоры и проложить 4 км кабельной линии. По окончании работ территорию будут освещать 120 светодиодных светильников и шесть прожекторов.

Ориентировочная дата окончания работ — сентябрь 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определили подрядчика для обустройства архитектурной подсветки площади Искусств за 30 млн рублей.

В этом году СПб ГБУ «Ленсвет» проводит масштабные работы по модернизации системы наружного освещения в разных районах Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте