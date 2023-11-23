В историческом квартале Коломны началось строительство системы освещения
В центре Санкт-Петербурга началось строительство нового наружного освещения в жилом квартале Адмиралтейского района. Работы проходят в квартале, ограниченном Садовой улицей, набережной канала Грибоедова и Английским проспектом, сообщили в пресс-службе Смольного.
На объекте предполагается установить 73 архитектурных опоры и проложить 4 км кабельной линии. По окончании работ территорию будут освещать 120 светодиодных светильников и шесть прожекторов.
Ориентировочная дата окончания работ — сентябрь 2024 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определили подрядчика для обустройства архитектурной подсветки площади Искусств за 30 млн рублей.
В этом году СПб ГБУ «Ленсвет» проводит масштабные работы по модернизации системы наружного освещения в разных районах Петербурга.