Уральский депутат: нужно повысить плату за проезд, денег нет — ходи пешком

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников во время заседания потребовал повысить стоимость проезда в общественном транспорте, а тем, кому не будет хватать денег, предложил ходить пешком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы живем в капитализме, почему не поднимаем стоимость в транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — ходи пешком. Ну не выживет по-другому транспортная отрасль. Билет должен стоить денег! Вы говорите: почему нет водителей? Не надо думать, надо им зарплату поднять нормально. А зарплату из чего? Из стоимости билета»,— заявил господин Колесников.

Стоимость проезда на сегодняшний день в Екатеринбурге составляет 33 руб., в последний раз ее поднимали в феврале этого года. Власти объясняли повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37–40 руб. СМИ сообщали, что после Нового года стоимость проезда вновь могут поднять.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата водителей «Гортранса» в Екатеринбурге составляет 60 тыс. руб., в среднем сотрудники получают 46,8 тыс. руб. В ноябре сообщалось, что «Гортранс» по требованию прокуратуры погасил задолженность в размере 110 млн руб. перед АО «Екатеринбургэнергосбыт».

Мария Игнатова, Екатеринбург