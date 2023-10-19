В Екатеринбурге снова подорожает проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге планируют снова повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Е1.ru со ссылкой на источник в мэрии пишет, что Гортранс уже подготовил предложение об этом для Региональной энергетической комиссии (РЭК).

Так, после Нового года проезд может подорожать на один или два рубля. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» комментировать данную информацию не стали.

Напомним, в конце февраля стоимость проезда в Екатеринбурге выросла до 33 руб. Власти объясняли повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37-40 руб. в наземном транспорте, и до 39 руб. — в метро. Позже городские власти заявили, что стоимость проезда будет расти ежегодно.

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