Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя стройматериалов Knauf

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных «спонсоров войны» немецкую компанию Knauf — одного из крупнейших в мире производителей стройматериалов. В 2022 году компания заявила о продолжении работы в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Только за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет России около $117 млн»,— сказано в сообщении НАПК.

В агентстве добавили, что с 1993 года Knauf вложила в экономику России более €1,65 млрд. В России, как сказано в материале НАПК, компания владеет 10 дочерними предприятиями, а также 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами. Knauf — крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли в России, добавили в НАПК.

После начала боевых действий на территории Украины, как уточнили в агентстве, компания заявила о продолжении работы в России, «пока политическая и коммерческая ситуация это позволяет». В НАПК обратили внимание на материалы немецких СМИ, в которых говорилось о том, что осенью 2022 года на предприятиях Knauf в Красногорске представители компании способствовали составлению мобилизационных списков.

Ранее в перечень международных «спонсоров войны» Украина внесла AliExpress, Philip Morris, Japan Tobacco, Nestle и другие компании. После внесения в этот список Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) в Скандинавии объявили ей бойкот — авиакомпании, сети отелей и супермаркетов прекратили продажу продукции Mondelez.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».