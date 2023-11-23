Власти Ижевска проведут очередные торги на ремонт подземного переход около УдГУ

В столице Удмуртии планируют повторно провести торговые процедуры по определению подрядчика на ремонт подземного перехода около УдГУ. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в администрации города. Стоимость работ определена на уровне лимитов 2023 года, то есть, изменения в стоимости контракта не планируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ремонтные работы планируется провести в 2024 году.

Напомним, раннее власти Ижевска расторгли контракт на ремонт этого перехода после нарушения сроков работ со стороны подрядчика. Компанию из Казани «Марстрой» планировали включить в реестр недобросовестных поставщиков. После этого, в начале ноября, были проведены новые торги, в которые не заявилось ни одного участника. Начальная цена контракта составляла 19,57 млн руб.

Отметим, что капремонт объекта начали в июле 2022 года и планировали завершить в августе. Однако работы переносили, а договоры с подрядчиками расторгали.