Конкурс на ремонт перехода около УдГУ в Ижевске не состоялся из-за отсутствия заявок

В столице Удмуртии не смогли найти подрядчика для капитального ремонта подземного пешеходного перехода около УдГУ. Электронный конкурс признали несостоявшимся, поскольку на участие в закупке не подано ни одной заявки. Такие данные приводятся в документации к аукциону на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 19,57 млн руб. Заявки от подрядчиков принимались до 13 ноября, а завершить работы по капремонту объекта планировалось до 30 сентября 2024 года.

Напомним, раннее власти Ижевска расторгли контракт на ремонт этого перехода после нарушения сроков со стороны подрядчика. Компанию из Казани «Марстрой» планировали включить в реестр недобросовестных поставщиков. Отметим, что капремонт объекта начали в июле 2022 года и планировали завершить в августе. Однако работы переносили, а договоры с подрядчиками расторгали.