Песков: поставки оружия Украине не изменят хода конфликта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения Украине не изменят хода военной операции. Об этом он рассказал в разговоре с «Известиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«НАТО продолжит снабжать Украину вооружением, повышать уровень тактико-технических характеристик и дальнейшее повышение степени своей вовлеченности в конфликт. Но это не сможет изменить ход событий на поле боя»,— сообщил господин Песков.

Он добавил, что поставки вооружения Украине также не повлияют на «решимость» России в конфликте и «цели» боевых действий. В мае 2023 года Дмитрий Песков говорил о достижении «определенных целей» — удалось «разрушить военные производства» и «изрядно потрепать военную машину Украины».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».