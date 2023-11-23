Ленобласть приобретет по оценочной стоимости земельные участки под ТЦ «Мега Дыбенко»

Смена собственника торговых центров «Мега» позволит властям Ленинградской области в 2024 году выкупить земельные участки под ними по оценочной стоимости. Земля перейдет в собственность региона, что необходимо для продолжения строительство развязки с Мурманским шоссе для подъезда к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Кудрово», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

«На встрече с первым вице-президентом Газпромбанка Константином Цициным подтвердили обязательства сторон, в том числе объемы софинансирования банка по объекту»,— пояснил господин Дрозденко.

Напомним, что в конце сентября Газпромбанк закрыл сделку по покупке у шведской компании Ingka Centres сети торговых центров МЕГА в России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Кудрово поставили на паузу строительство ТПУ из-за стартовавшей процедуры ликвидации компании «Кудрово-лайн», осуществлявшей эти работы. Фирму связывают с бизнесом погибшего петербургского предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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