Газпромбанк закрыл сделку по покупке ТЦ МЕГА у иностранных инвесторов

Группа Газпромбанк выкупил у шведской компании Ingka Centres сеть торговых центров МЕГА в России, сообщили 28 сентября в пресс-службе банка.

В состав лота вошли 14 торговых центров общей площадью 2,3 млн кв. метров в 12 регионах РФ, в частности, два ТЦ в Ленинградской области — «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Детали сделки не раскрываются.

По словам зампредседателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, группа, как социально ответственный бизнес, готова брать на себя дополнительные обязательства по развитию сети торговых центров МЕГА.

До ухода из России Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в стране. По данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в «Мегах» сократился на 19% год к году, до $285 млн.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Ингка сентерс рус проперти Е» (входит в холдинг Ingka Centres) выкупила у СевНИИГиМ земельный участок под строительство ТЦ «МЕГА Новоселье» совместно с НИИ, но впоследствии отказалась от проекта. До этого случая институт обращался в суд с иском к «Ингка сентерс рус проперти Е» на 60 млн рублей за проектирование развязки. Суд его удовлетворил.

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