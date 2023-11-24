Давид Бенавидес и Деметриус Андрейд померяются феноменальностью

В субботу в Лас-Вегасе состоится один из самых интересных боев года в профессиональном боксе. За титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в суперсреднем весе будут драться два американских феномена, которые еще не терпели поражений,— обладающий уникальными физическими данными и колоссальной мощью Давид Бенавидес и обладающий уникальной техникой Деметриус Андрейд.

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Вечером в Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе телеканал Showtime попрощается с профессиональным боксом, который показывал почти четыре десятилетия. И под расставание с когда-то главным для себя жанром он приготовил нечто исключительно вкусное — поединок, обещающий войти в список главных событий года, несмотря на не такой уж громкий формальный статус.

На кону в нем стоит пояс так называемого временного чемпиона Всемирного боксерского совета в суперсреднем весе, принадлежащий Давиду Бенавидесу. Ну или можно интерпретировать немножко иначе. На кону в нем еще и ранг претендента на участие в очень престижном и очень дорогом матче. Титулом WBC, как и тремя остальными значимыми титулами — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), владеет мексиканец Сауль Альварес. Прошлогоднее поражение от россиянина Дмитрия Бивола, ради встречи с которым Альварес прыгнул в полутяжелый вес (до 79,4 кг), слегка подпортило его репутацию лучшего бойца мира вне зависимости от категории, но безумную популярность и умение превращать любое шоу со своим участием в денежный водопад он пока сохранил. И, по идее, тот, кто возьмет верх в субботнем бою, получит право пересечься с ним. Во всяком случае, глава WBC Маурисио Сулейман это пообещал.

Но, анонсируя бой, про пояс временного чемпиона, про перспективу встретиться с Альваресом обычно вспоминают лишь вскользь. Не так все это в данном случае важно. Более того, не так важно, что у каждого — кристально чистый послужной список, состоящий исключительно из побед (у 26-летнего Давида Бенавидеса их 27, у Деметриуса Андрейда, который на девять лет старше,— 32), и у кого-то он ведь точно будет подпорчен. Важнее, что бой между Бенавидесом и Андрейдом — столкновение двух признанных феноменов, идеальное в том смысле, что устроены они абсолютно по-разному.

Феномен Давида Бенавидеса замешан в первую очередь на уникальных природных данных. Для суперсредневеса у него просто гигантский рост — за 190 см — и примерно такой же размах рук. То есть выступай он не то что в полутяжелом, а в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), смотрелся бы в нем вполне органично. Но еще больше впечатляет мощь, скрытая в Бенавидесе. Ее — буквально мегатонны, и они всегда методично обрушиваются на соперников. И если кому-то из них, как Калебу Планту в предыдущем бою этого монстра, состоявшемся в марте, и удается избежать нокаута, они все равно выглядят после него так, словно только что были пропущены через гигантскую мясорубку. Но большинство нокаутов не избегают, в том числе такие крепкие соперники, как Давид Лемье, с которым Бенавидес разделался перед Плантом.

Странным для тех, кто не следил за карьерой Давида Бенавидеса, может, конечно, показаться, что он, как в потолок, уперся в титул временного чемпиона. Но этому есть объяснение. Бенавидес уже был и чемпионом без всяких оговорок. Однако в 2018 году его лишили звания, после того как он попался на употреблении кокаина. А потом, уже вернув пояс, он в 2020-м еще разок потерял его, когда на взвешивании перед боем с Роамером Ангуло не уложился в лимит категории.

Магия Деметриуса Андрейда совсем иного свойства. Про этого боксера нужно хотя бы знать, что, будучи от рождения правшой, он вдруг решил освоить стойку левши и вполне успешно ею пользуется. Ну и в принципе весь его стиль — сплошные парадоксы: нестандартная техника ударов, корявые с виду, какие-то неправильные, но доставляющие жуткий дискомфорт противникам движения. Этот стиль уже помог Андрейду взять чемпионские титулы в первом среднем (до 69,9 кг) и в среднем весе (до 72,6 кг), а вот теперь — замахнуться и на заметное звание в категории потяжелее. Деметриусу Андрейду оно требуется кровь из носу, чтобы своему феномену придать, скажем так, окончательную легитимность. Ведь все его достижения немножко обесценивает то обстоятельство, что с супергероями вроде того же Альвареса, тоже средневеса «по происхождению», он еще не бился.

Впрочем, судя по опросу, проведенному The Ring, люди, неплохо разбирающиеся в боксе, слабо верят, что Деметриус Андрейд сумеет одолеть субботнего оппонента. Респондентов было 20 — известные эксперты, тренеры, промоутеры, и 18 из них поставили на Давида Бенавидеса, руководствуясь наиболее очевидным из предположений. Бенавидесу в этом бою не надо ничего изобретать: превосходство в габаритах, в силе позволяет положиться на проверенную тактику — переть буром, давить, давить и давить. А вот Андрейду придется вертеться, придумывая способы, как справиться с бойцом слишком необычного формата, явно уступая ему в некоторых имеющих огромное значение, каким бы ярким ни был твой талант, аспектах.

Алексей Доспехов