В белгородском Старом Осколе ищут подрядчика на ремонт дороги за 153 млн рублей

Областное госучреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило поиск подрядчика для ремонта 5,4 км дороги Старый Оскол — Песчанка — Николаевка в Старооскольском городском округе. Начальная цена контракта составляет 152,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — бюджет Белгородской области. Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 1 декабря. Итоги планируется подвести 5 декабря.

Работы необходимо выполнить с 1 апреля по 31 октября 2024 года. Гарантия на них составит от пяти до восьми лет в зависимости от объекта.

В начале ноября «Белдорстрой» получил контракт на ремонт дороги в микрорайоне «Пролески» Старооскольского горокруга за 275 млн руб.

Ранее белгородский министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко заявил, что в 2024 году на ремонт дорог в регионе планируется выделить 14 млрд руб. Большая часть средств — 10,2 млрд руб. — может быть направлена из регионального бюджета, еще 2,3 млрд руб. — из муниципальных дорожных фондов, 1,5 млрд руб. — из федеральной казны.

Алина Морозова

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