Суд постановил освободить акваторию Финского залива от незаконного причала в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга добилась освобождения незаконно занятого земельного участка на берегу Финского залива.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проведенной проверки было установлено, что местный житель самовольно, в отсутствии правоустанавливающих документов, оборудовал в акватории Невской губы плавучий причал. Кроме этого, на участке было размещено гидротехническое сооружение, связующее с ним береговую линию (понтон). В нарушение требований транспортной безопасности мужчина использовал причал для перевозки пассажиров, а государственную землю — для парковки автомобилей, указали в прокуратуре.

С целью устранения нарушений закона было подано исковое заявление. По итогам рассмотрения дела в суде, исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены — незаконный причал предписано демонтировать.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что судовладельцев в Петербурге начали штрафовать за неоплаченный причал.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Речным перевозчикам готовят штрафы».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте