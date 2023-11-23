Суд постановил освободить акваторию Финского залива от незаконного причала в Кронштадте
Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга добилась освобождения незаконно занятого земельного участка на берегу Финского залива.
Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проведенной проверки было установлено, что местный житель самовольно, в отсутствии правоустанавливающих документов, оборудовал в акватории Невской губы плавучий причал. Кроме этого, на участке было размещено гидротехническое сооружение, связующее с ним береговую линию (понтон). В нарушение требований транспортной безопасности мужчина использовал причал для перевозки пассажиров, а государственную землю — для парковки автомобилей, указали в прокуратуре.
С целью устранения нарушений закона было подано исковое заявление. По итогам рассмотрения дела в суде, исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены — незаконный причал предписано демонтировать.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что судовладельцев в Петербурге начали штрафовать за неоплаченный причал.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Речным перевозчикам готовят штрафы».