Судовладельцев начнут штрафовать в Петербурге за неоплаченный причал с 13 ноября

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду, 8 ноября, в третьем окончательном чтении приняли закон, в соответствии с которым судовладельцев начнут штрафовать за неуплату швартовки на городских причалах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Изменения внесли в статью 43 регионального закона «Об административных правонарушениях Санкт-Петербурга». Размер штрафа за стоянку в неположенном месте для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Также закон вводит ответственность за стоянку судов в неположенных местах. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс., для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Закон распространяется на все виды судов, включая некоммерческие и маломерные. Исключения составят транспортные средства специальных служб — например, МЧС, Росгвардии, поисково-спасательной службы города. Платить за швартовку также не будут организации, которые занимаются обслуживанием причалов. Составлять протоколы и рассматривать административные дела будет комитет по транспорту Петербурга. Изменения вступают в силу с 13 ноября.

В настоящий момент в городе действует 19 городских причалов. Швартовка стоит от 430 до 1880 рублей в зависимости от времени и места стоянки. При количестве швартовок от 1000 за сезон можно воспользоваться льготами, и тогда стоимость составит от 215 до 1180 рублей.

Подробнее о штрафах за неоплаченную швартовку читайте в материале «Ъ-СПб» «Речным перевозчикам готовят штрафы».

Анастасия Захарова

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