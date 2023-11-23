«Газпром» планирует сократить инвестпрограмму на 2024 год на 20%

Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год. Объем инвестпрограммы может сократиться до 1,57 трлн руб.— это на 20% меньше, чем запланировано в 2023 году (1,97 трлн руб.). Окончательные параметры инвестпрограммы и бюджета будут утверждены советом директоров, говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инвестпрограмма на 2024 год предусматривает средства на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке России, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома». Будут финансироваться газификация российских регионов, а также проекты, «обеспечивающие пиковый баланс газа».

Одобренный финансовый план покроет обязательства «Газпрома» без дефицита в полном объеме. Решения по заимствованиям будут приниматься «исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности» в финансировании.

Изначально в 2023 году планировалось направить на инвестпрограмму 2,3 трлн руб. В ходе традиционного пересмотра по итогам работы в первом полугодии сумма была снижена до 1,97 трлн руб. В 2022 году на инвестпрограмму направили 1,98 трлн руб.

Леонид Уварчев