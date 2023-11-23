Вино от российских владельцев вошло в десятку лучших в Италии

В опубликованный в ноябре итальянской газетой Corriere della Sera рейтинг лучших вин страны вошло вино хозяйства Bertinga, основанного в 2014 году совладельцами российской виноторговой компании Simple. Красное вино Volta di Bertinga 2019 включено в топ-10 лучших итальянских вин и получило в рейтинге 99 из 100 возможных баллов. Особенно интересно, что для этого вина это всего лишь третий год урожая.

Volta di Bertinga производится из сорта мерло, выращенного на собственных виноградниках хозяйства, расположенного в Тоскане. Сейчас Bertinga производит 80 тыс. бутылок в год с потенциалом роста до 200 тыс. бутылок. В текущей линейке — пять вин: два бленда и три моносортовых из двух сортов винограда — санджовезе и мерло. Консультирует винодельню известный французский энолог Стефан Деренонкур. Вина экспортируются во многие страны мира, в частности, в России вина Bertinga можно найти в более чем 500 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, а также в винотеках Simple.

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Комментируя успех, владелец Bertinga, а также основатель и президент Simple Максим Каширин говорит: «Успех вина Volta di Bertinga 2019 я бы описал как квинтэссенцию собственного опыта в экспертизе рынка, на котором мы присутствуем почти 30 лет, а также как сочетание терруара и знаний международной команды, которую удалось собрать. Опыт, который мы получаем, развивая Bertinga, мы используем в консультировании российских виноделен».

Попадание вина российских владельцев в топ-10 лучших вин Италии является беспрецедентным, учитывая, что в Италии работают тысячи винных производителей.