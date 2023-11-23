Евгения Голенкова переизбрали главой Никифоровского округа Тамбовской области

В Тамбовской области совет народных депутатов Никифоровского округа избрал главой окружной администрации Евгения Голенкова, занимающего эту должность с 2019 года. Об этом сообщил сам господин Голенков в своем Telegram-канале. «Готов и дальше добросовестно выполнять свои обязанности главы округа, служить во имя улучшения жизни каждого жителя никифоровской земли»,— написал он.

Господину Голенкову 52 года. Он родился в селе Шапкино Мучкапского района Тамбовской области. В 1993 году окончил Плодоовощной институт имени И.В.Мичурина (ныне — Мичуринский государственный аграрный университет) по специальности «Агрономия». В 1994-1996 годах служил в органах внутренних дел, затем еще четыре года занимался предпринимательской деятельностью. С 2000 по 2013 год работал судебным приставом подразделения Никифоровского района (впоследствии был преобразован в округ). В 2005 году окончил Мичуринский аграрный колледж по специальности «Правоведение». С мая по июль 2013 года трудился судебным приставом Рассказовского районного отдела судебных приставов, затем снова перешел на работу в отдел Никифоровского района, где дослужился до должности начальника отдела, старшего судебного пристава и проработал до июня 2019 года. Параллельно окончил Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по направлению «Юриспруденция» (магистр). Затем был избран главой Никифоровского района. Разведен, воспитывает сына и дочь.

На посту главы Никифоровского района Евгений Голенков сменил Александра Щербакова, который в начале 2019 года добровольно ушел в отставку после митингов местных жителей против увеличения мусорного полигона, расположенного неподалеку от села Дмитриевка.

Подробнее о конфликте вокруг полигона читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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