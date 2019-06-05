Никифоровский район Тамбовской области возглавил судебный пристав Евгений Голенков

Депутаты Никифоровского райсовета единогласно избрали главой муниципалитета Евгения Голенкова, сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России». Его соперником выступил глава Дмитриевского поселкового совета Валерий Смыков. На этом посту Евгений Голенков сменил Александра Щербакова, который в начале года добровольно ушел в отставку после митингов местных жителей против увеличения расположенного неподалеку от села Дмитриевка мусорного полигона.

Напомним, жители вышли протестовать в конце 2018 года. Ситуация дошла до губернатора: Александр Никитин на встрече с жителями заявлял, что подписал распоряжение о закрытии старой части полигона площадью 1,4 га (общая площадь — 14 га), лицензия на использование которого истекла 1 января. Кроме того, глава региона заверял, что новая часть будет исключена из территориальной схемы по обращению с отходами, а свалка — рекультивирована. Последний вопрос обсуждался с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

Евгению Голенкову 47 лет. До назначения главой муниципалитета он работал старшим судебным приставом в никифоровском райотделе судебных приставов Тамбовской области. «В Никифоровском районе живут прекрасные люди, которые болеют душой за свою малую родину. Мы с вами должны сделать все, чтобы оправдать доверие, которое вам оказали жители в лице депутатов райсовета»,— напутствовал нового руководителя первый вице-губернатор Олег Иванов.

Подробнее о конфликте вокруг полигона читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мусорный ветер подул в другую сторону».

Александр Прытков