Главное управление торгов Самарской области возглавила Мария Карелина

Марию Карелину назначена на должность руководителя Главного управления организации торгов Самарской области (ГУОТ). Решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Информацию разместило региональное правительство.

Руководитель Главного управления организации торгов Самарской области (ГУОТ) Мария Карелина

Фото: Правительство Самарской области

Мария Карелина возглавляет последние три с половиной года. При этом она работает в управлении более десяти лет.

До Марии Карелиной Главное управление организации торгов Самарской области возглавляла Наталья Катина, которая в итоге стала зампредом регионального правительства. В настоящее время она подписывает документы как исполняющая обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области. В ноябре текущего года появилась информация о том, что Наталья Катина может занять кресло Виктора Кудряшова, который задержан и арестован по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 286 УК РФ).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Метро проложили до президента».

Евгений Чернов