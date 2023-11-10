Минимальный взнос за капремонт в Белгородской области увеличат на 4,7%

В Белгородской области установлен минимальный размер взноса за капремонт многоквартирных домов (МКД) на 2024 год. По сравнению с минимумом на 2023 год он увеличен на 4,7%. Об этом рассказала исполняющая обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Инна Кочетова.

Для жильцов домов с лифтами минимальный взнос составит 10,48 руб. за квадратный метр, для жильцов МКД без лифтов — 10,25 руб. На 2023 год был установлен минимум в 10,01 руб. и 9,79 руб. соответственно, следует из постановления правительства региона. «Такое индексирование размера взноса является плановым, оно позволит не снижать темпы капремонта в многоквартирных домах региона»,— пояснила госпожа Кочетова.

Новые ставки начнут действовать с 1 января.

О возведении общественно-делового квартала на месте послевоенных жилых домов в центре Белгорода — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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