Мировые продажи смартфонов начали расти впервые с июня 2021 года

В октябре продажи смартфонов в мире выросли на 5% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Отчет об этом опубликовала вчера, 22 ноября, исследовательская компания Counterpoint Research. Это первый месячный рост с июня 2021 года — до этого продажи смартфонов снижались 27 месяцев подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечают в компании, продажи падали из-за нехватки комплектующих, макроэкономической неопределенности и более долгого, чем раньше, цикла замены смартфонов потребителями. Среди факторов, способствующих нынешнему росту, аналитики Counterpoint Research называют восстановление продаж в развивающихся странах, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, выпуск в сентябре нового iPhone 15 и флагманской модели Huawei Mate 60 Pro.

«После уверенного роста в октябре мы ожидаем, что рынок также вырастет в четвертом квартале в годовом выражении, и это начнет его постепенное восстановление в последующие кварталы», — отмечают в Counterpoint Research. По данным компании, в октябре лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung с долей 20%, за ним идут Apple (16%), Xiaomi (12%), Oppo (10%) и Vivo (8%).

Почему потребители стали чаще менять смартфоны и бренды — в материале «Смартфоны выбирают перебором».

Яна Рождественская