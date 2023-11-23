Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мировые продажи смартфонов начали расти впервые с июня 2021 года

В октябре продажи смартфонов в мире выросли на 5% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Отчет об этом опубликовала вчера, 22 ноября, исследовательская компания Counterpoint Research. Это первый месячный рост с июня 2021 года — до этого продажи смартфонов снижались 27 месяцев подряд.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечают в компании, продажи падали из-за нехватки комплектующих, макроэкономической неопределенности и более долгого, чем раньше, цикла замены смартфонов потребителями. Среди факторов, способствующих нынешнему росту, аналитики Counterpoint Research называют восстановление продаж в развивающихся странах, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, выпуск в сентябре нового iPhone 15 и флагманской модели Huawei Mate 60 Pro.

«После уверенного роста в октябре мы ожидаем, что рынок также вырастет в четвертом квартале в годовом выражении, и это начнет его постепенное восстановление в последующие кварталы», — отмечают в Counterpoint Research. По данным компании, в октябре лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung с долей 20%, за ним идут Apple (16%), Xiaomi (12%), Oppo (10%) и Vivo (8%).

Почему потребители стали чаще менять смартфоны и бренды — в материале «Смартфоны выбирают перебором».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...