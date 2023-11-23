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Уборщикам снега в Тольятти грозит ответственность за неудовлетворительную работу

Работа подрядчика по содержанию улично-дорожной сети в Тольятти является крайне неудовлетворительной и не соответствует условиям контракта. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Количество техники, обещанной и реально вышедшей на дороги города, не соответствует тем необходимым объемам работы, которые должны проводиться. Безусловно, подрядная организация за срыв работ понесет серьезные финансовые потери в виде штрафов»,— говорится в сообщении.

По словам Николая Ренца, городская прокуратура не оставит это без внимания. В отношении подрядчиков будет возбуждено административное дело по факту невыполнения нормативов и правил содержания улично-дорожной сети в Тольятти. Ответственным лицам грозят штрафы.

По оценке градоначальника, самая сложная ситуация пока в Центральном районе. В Автозаводском районе состояние дорог удовлетворительное, «местами снег расчищен даже до асфальта», отмечает Николай Ренц. При этом, по его словам, «в лучшем состоянии находится» Комсомольский район города.

Проблемы с уборкой снега в Тольятти наблюдаются на перекрестках на треугольниках на разворотных участках. Кроме того, «в неудовлетворительном состоянии заездные карманы на остановках общественного транспорта и пешеходные переходы», резюмирует Николай Ренц. Градоначальник пообещал устранить недостатки за четверг и пятницу.

Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В связи с этим в регионе неоднократно перекрывался для проезда ряд трасс.

Из-за ограничений движения и снегопада на дорогах в районе Сызрани образовался затор: встали около 500 грузовиков. Прокуратура начала проверку из-за многокилометровой пробки.Также в регионе был отменен 21 школьный маршрут. При этом министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин на оперативном совещании в правительстве сообщил, что ситуация находится под контролем, проблемы устраняются.

Георгий Портнов

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