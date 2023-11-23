В Белгороде ищут поставщика бронежилетов и шлемов на 8,3 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение Белгорода «Муниципальная стража» объявило поиск подрядчика для поставки городу 100 шлемов и 100 бронежилетов за 8,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Товары должны быть только отечественного производства. Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 28 ноября. Итоги планируется подвести 30 ноября. Поставить товар необходимо в течение десяти дней со дня подписания контракта. Гарантия на него должна быть не менее 12 месяцев.

Так должны выглядеть поставляемые в Белгород бронежилеты

Фото: из аукционной документации

Стоимость поставки одного шлема составляет 24,5 тыс. руб. ста — 2,45 млн руб. По техническому заданию, корпус шлема должен быть выполнен из стали и окрашен в оливковый цвет. Вес — не должен превышать 2,3 кг. Цена поставки одного бронежилета — 58,5 тыс. руб., ста — 5,85 млн руб. Согласно техническому заданию, бронежилет должен весить не более десяти кг и подходить для людей с размером одежды 48-62. Его нужно выполнить в цвете «Мох».

Ранее в Воронежской области были признаны несостоявшимися три аукциона по выбору компании, которая сможет поставить в регион противогазы для гражданского населения на 52 млн руб.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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