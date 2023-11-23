В Подмосковье отключали свет из-за инцидента на электроподстанции

Администрация подмосковного города Лыткарино сообщила, что ночью 23 ноября на подстанции компании «Россети» произошел инцидент, из-за чего в двух домах на два часа отключали свет, воду и электричество. В компании «Россети» сообщили, что электроснабжение отключали после того, как подъемный кран задел линию электропередач.

«На территории г. о. Лыткарино все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме»,— сообщается на странице администрации городского округа во «ВКонтакте». О каком инциденте идет речь, не уточняется. Специалисты «Россетей» работали на подстанции с 0:00 до 2:00.

Позднее «Россети» сообщили «Ъ», что нарушение электроснабжения произошло из-за того, что подъемный кран, перемещавшийся в нарушение норм безопасности, повредил линию электропередач напряжением 110 кВ. Было нарушено электроснабжение в городских округах Ленинский, Жуковский, Домодедово. Через 40 минут, в 01:50, электроснабжение восстановили по резервной схеме.

По данным Telegram-канала Shot, на электроподстанции в селе Молоково было короткое замыкание. Из-за этого несколько населенных пунктов было без воды, света и связи. По данным канала, без света по состоянию на 5:18 мск было пять подстанций.

По информации Telegram-канала Baza, было обесточено сразу несколько населенных пунктов. При этом очевидцы в соцсетях публиковали видео, на которых видны вспышки в небе над Лыткарино.

Анастасия Ларина