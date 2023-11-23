В Воронеже разработают проекты капремонта двух столетних домов за 5 млн рублей

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению ОКН регионального значения «Дом Беловых», который расположен в облцентре на улице 25 октября, 17. Работы выполнит местное ООО «Степс», заказчиком выступает региональный фонд капремонта. Об этом сообщили в управлении.

Согласно порталу госзакупок, «Степс» получил контракт на 4,9 млн руб., по условиям которого должен разработать проект капитального ремонта не только «Дома Беловых», но и «Флигеля семинарского общежития» на улице Сакко и Ванцетти, 80. Компания получила это право в ходе аукциона с начальной ценой 5 млн руб. (она была снижена на 1,5%). Работы должны быть выполнены до 20 марта 2024 года.

Оба дома были построены в 1917 году. С того момента в «Доме Беловых» капитально ремонтировался узел учета и регулирования тепловой энергии (в 2007 году), а во «Флигеле семинарского общежития» серьезное обновление не проводилось. Износ элементов обоих зданий составляет от 20 до 60%. Оба ОКН являются многоквартирными домами: в первом живут 22 человека, во втором — 16.

У компании «Степс» есть лицензия Минкульта РФ на работу с ОКН. Ранее она получала контракты на пятый этап реконструкции замка дворцового комплекса Ольденбургских под Воронежем за 36,9 млн руб., на аналогичные работы в историческом «Доме кантонистов» в облцентре за 42,9 млн руб. и на ремонт в доме-музее И.С. Никитина в Воронеже (599 тыс. руб.)

По данным Rusprofile.ru, ООО «Степс» было зарегистрировано в 2006 году для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Владимир Рябов. Он также является руководителем и учредителем двух воронежских компаний: застройщика ООО «Система» и ООО «Уровень», которое занимается техническим контролем, испытаниями и анализом. Выручка «Степса» в 2022 году сократилась с 70 млн до 54 млн руб., чистая прибыль — со 180 тыс. до 11 тыс. руб.

Алина Морозова

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