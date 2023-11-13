В Воронеже дом-музей Никитина закрыли на ремонт стоимостью 600 тысяч рублей

Дом-музей И.С. Никитина на улице Никитинской, 19а в Воронеже закрыли для ремонтно-реставрационных работ внутренних помещений, которые стартовали сегодня. Об этом сообщили представители учреждения.

Согласно документации торгов, ремонтом дома-музея займется местное ООО «Степс», снизившее начальную цену контракта на 462 руб. до 599 тыс. руб. Компания стала единственным участником процедуры. Работы необходимо выполнить в течение 20 дней. Ранее, в июле 2023 года, «Степс» получил право на разработку проекта ремонта за 167 тыс. руб.

Дом-музей имени И.С. Никитина — подразделение областного литературного музея имени И.С. Никитина. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Поэт жил в нем в 1846–1861 годах. В 1922 году постройка была национализирована, а 4 октября 1924 года в ней открыли музей, посвященный поэту. Во время немецкой оккупации в 1942-1943 годах здание было частично разрушено. После освобождения Воронежа оно было восстановлено одним из первых. В 1955-м была проведена реставрация, еще через десять лет установили мемориальную доску. Последняя реставрация здания проводилась с октября 2013 года по декабрь 2014-го.

Ранее «Степс» уже занимался реставрацией здания: компания получила соответствующий контракт на 6,8 млн руб. в октябре 2013 года. Работы нужно было завершить в декабре 2013 года, но подрядчик не смог уложиться в сроки, поэтому в апреле 2014 года контракт был расторгнут. К тому моменту «Степс» выполнил работы на 3,7 млн руб. В октябре 2014-го «Степс» получил контракт на завершение реставрации стоимостью 4,5 млн руб.; эти работы были выполнены.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Степс» было зарегистрировано в 2006 году для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Владимир Рябов. Он также является руководителем и учредителем двух воронежских компаний: застройщика ООО «Система» и ООО «Уровень», которое занимается техническим контролем, испытаниями и анализом. Выручка «Степса» в 2022 году сократилась с 70 млн до 54 млн руб., чистая прибыль — со 180 тыс. до 11 тыс. руб.

Алина Морозова

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