В Воронеже реставрацией «Дома кантонистов» за почти 43 млн рублей займется местная компания «Степс»

Единственным участников торгов по реставрации расположенного в Воронеже на улице Сакко и Ванцетти объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом кантонистов» стало местное ООО «Степс». Это следует из конкурсной документации.

Фото: Андрей Архипов

Начальная цена контракта составляла 43,8 млн руб. «Степс» снизил ее на 924,6 тыс. до 42,9 млн. Компании предстоит до ноября 2024 года отремонтировать подвал, усилить фундамент, починить кровли, лестницы, фасады и отопительную систему. Ранее «Степс» получил контракт на проект реконструкции «Дома кантонистов» за 2,4 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Степс» зарегистрировано в Воронежской области в июле 2006 года для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 70,1 млн руб. чистая прибыль — 178 тыс. руб. Гендиректором и единственным учредитель является Владимир Рябов. Он также управляет и владеет воронежскими ООО «Уровень» и ООО «Система», который занимаются, соответственно, техническим контролем и строительство зданий.

С 2011 по 2023 годы «Степс» получил 410,2 млн руб. по 103 госконтрактам. Они касались сохранения и других работ в ОКН Воронежской области. Один из самых известных проектов — консервация воронежской Ротонды, части здания бывшей областной больницы с сохранившимися следами от осколков и пуль времен Великой Отечественной войны.

Как боролись за сохранение этого объекта — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Владимиру Мединскому напомнили о Ротонде».

Владимир Зоркий

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