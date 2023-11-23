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В Ставропольском районе Самарской области ограничено движение из-за снегопада

Движение всех видов транспорта ограничено в Ставропольском районе Самарской области на автодороге местного значения «Ташелка-Тольятти-Димитровград». Речь идет об участке с 0 по 24 км. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ГКП «АСАДО».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Движение ограничено из-за неблагоприятных погодных условий. Вечером в среду были сняты временные ограничения движения для грузового и маршрутного транспорта на трассе М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 802 по 945 км и с 945 км по 982 км.

В связи со снегопадом и ограничением движения в районе Сызрани возник транспортный затор и образовалась стоянка почти из 500 большегрузов. Прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов

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