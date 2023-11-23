Пять населенных пунктов Красноярского края четвертые сутки остаются без света

В Красноярском крае на утро 23 ноября пять населенных пунктов остаются без электроснабжения после урагана 19 ноября, сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Отключения продолжаются в Ужурском районе края. Как пояснили в МЧС, это связано с неблагоприятными метеоявлениями по территории региона.

22 ноября в крае без света были 14 населенных пунктов. Для устранения последствий штормового ветра тогда было привлечено 150 человек и 64 единицы техники.

Ураганы такой силы не наблюдались метеорологами как минимум последние 60 лет. В минувшие выходные порывы ветра в ряде регионов достигали 37 м/с. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек, повалены деревья, сорваны крыши, повреждены различные постройки.

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Александр Кислев