Пять населенных пунктов Красноярского края четвертые сутки остаются без света
В Красноярском крае на утро 23 ноября пять населенных пунктов остаются без электроснабжения после урагана 19 ноября, сообщает МЧС региона.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
Отключения продолжаются в Ужурском районе края. Как пояснили в МЧС, это связано с неблагоприятными метеоявлениями по территории региона.
22 ноября в крае без света были 14 населенных пунктов. Для устранения последствий штормового ветра тогда было привлечено 150 человек и 64 единицы техники.
Ураганы такой силы не наблюдались метеорологами как минимум последние 60 лет. В минувшие выходные порывы ветра в ряде регионов достигали 37 м/с. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек, повалены деревья, сорваны крыши, повреждены различные постройки.