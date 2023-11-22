В Красноярском крае 14 населенных пунктов по-прежнему остаются без света

В Красноярском крае 14 населенных пунктов все еще отключены от электроснабжения после урагана 19 ноября, сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Семенец, Коммерсантъ Фото: Константин Семенец, Коммерсантъ

В настоящее время отключения фиксируются в пяти муниципальных образованиях - Ужурский, Партизанский, Уярский, Балахтинский, Нижнеингашский районы. Для устранения последствий штормового ветра привлечено 150 человек и 64 единицы техники.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в Алтайском крае количество пострадавших увеличилось до 16 человек. Еще одна женщина погибла. Во время урагана в регионе работали около 550 человек и 179 единиц техники. Кроме того, более 130 бригад занимались восстановлением электроснабжения.

Ураганы такой силы не наблюдались местными метеорологами как минимум последние 60 лет. В минувшие выходные порывы ветра в ряде регионов достигали 37 м/с. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек, повалены деревья, сорваны крыши, повреждены различные постройки.

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Александр Киселев