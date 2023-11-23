Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке

Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал начало продаж электропикапов Cybertruck в Северной Америке. Прототип был впервые продемонстрирован в 2019 году.

«Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке», — написал господин Маск в соцсети X.

Tesla сообщила о начале серийного производства Cybertruck в июле. Компания планировала начать производство в 2021-м, однако из-за пандемии COVID-19, а затем глобальных проблем с логистическими поставками автокомпонентов и чипов выпуск задержался.

В базовой комплектации шестиместный пикап Cybertruck оснащен пневмоподвеской с регулировкой дорожного просвета. Существуют три версии пикапа — одномоторный заднеприводный, двухмоторный полноприводный и трехмоторный полноприводный.

Лусине Баласян