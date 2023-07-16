Tesla начала серийное производство электропикапа Cybertruck

Вчера, 15 июля, американская компания Tesla сообщила о начале серийного производства нового электрического пикапа Cybertruck, прототип которого был представлен в 2019 году. Компания Илона Маска планировала начать производство в 2021-м, однако из-за пандемии COVID-19, а затем глобальных проблем с логистическими поставками автокомпонентов и чипов выпуск существенно задержался.

Первые серийные модели Cybertruck сошли с конвейера на техасском заводе Tesla в городе Остин. На полную мощность этот завод должен выйти в следующем году. В базовой комплектации шестиместный пикап Cybertruck оснащен пневмоподвеской с регулировкой дорожного просвета. Существуют три версии пикапа — одномоторный заднеприводный (запас хода до 400 км, максимальная скорость — 177 км/ч), двухмоторный полноприводный (запас хода до 480 км, максимальная скорость — 193 км/ч) и трехмоторный полноприводный (запас хода до 800 км, максимальная скорость — 209 км/ч). Точная отпускная цена пока не сообщается, по неофициальным данным, она составляет от $50 тыс. до $70 тыс.

Евгений Хвостик