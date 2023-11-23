Отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Южноамериканской зоне

Шестой тур. Парагвай—Колумбия 0:1 (Борре, 11 (пен.)). Эквадор—Чили 1:0 (Мена, 21). Уругвай—Боливия 3:0 (Нуньес, 15, 71; Вильямиль, 39 (автогол)). Бразилия—Аргентина 0:1 (Отаменди, 63). Перу—Венесуэла 1:1 (Йотун, 17 — Саварино, 54).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. Аргентина 5 0 1 8:2 15

2. Уругвай 4 1 1 13:5 13

3. Колумбия 3 3 0 6:3 12

4. Венесуэла 2 3 1 6:3 9

5. Эквадор 3 2 1 5:3 8*

6. Бразилия 2 1 3 8:7 7

7. Парагвай 1 2 3 1:3 5

8. Чили 1 2 3 3:7 5

9. Боливия 1 0 5 4:14 3

10. Перу 0 2 4 1:8 2

*Эквадор лишен трех очков за нарушение регламента в предыдущем отборочном цикле.

Команды, занявшие первые шесть мест, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира; команда, занявшая седьмое место, сыграет в межконтинентальном play-off за выход в финальную часть ЧМ-2026.