Бывальцев о поражении «Динамо»: «Необходимо работать над всеми компонентами игры, чтобы побеждать»

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Алексей Бывальцев, который стал автором единственной заброшенной шайбы хозяев и провел 500 матч в КХЛ поделился мнением по поводу поражения минскому «Динамо» в Екатеринбурге со счетом 1:4 (0:2; 1:1; 0:1).

«Не получилась сегодня игра на возврате, так как допускали ошибки во время контратак соперника. Мы безграмотно выводили шайбу и не бежали вперед. «Автомобилисту» необходимо работать над всеми компонентами игры, чтобы побеждать. Надо пересмотреть матч и сделать правильные выводы, потому что впереди тяжелые встречи», – сказал нападающий.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что у команды было слабое начало по движению без искры в глазах и не хватало концентрации в борьбе за шайбу. Прежде всего господин Заварухин отметил: «Совсем беззубо сыграли и в обороне, и в атаке. Мы не имеем право так играть при домашних трибунах». Он рассказал о проведении разговора на данную тему в раздевалке и о будущем разборе матча против минчан вместе с командой до следующей игры в субботу с «Ладой» из Тольятти.

Напомним, прошлый матч ХК «Автомобилист» провел в Челябинске против «Трактора». «Я думаю на нас не повлияло сегодня поражение в уральском дерби. Здесь возможны два варианта: первый, мы все еще тяжело отходим после игр на Дальнем Востоке и второй, что не смогли перенести азарт и движение с последней тренировки на лед. Будем в этом разбираться», – прокомментировал Николай Заварухин.

На вопрос о частой смене игроков в звеньях главный тренер «Автомобилиста» ответил, что он лишь сторонник забитых командой голов, ведь таким образом ищутся сочетания для улучшения командного результата. По его мнению, надо забивать больше шайб, поэтому у форвардов команды, таких как Брукс Мэйсек, Сергей Широков и Кертис Волк проблема не в спаде результативности.

«Хорошая для нас целостная победа. Ключевое из нее, что не пропустили в меньшинстве и реализовали свои моменты. Мне понравилось движение команды сегодня», – заявил главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

По статистике «Автомобилист» в большей мере бросал в створ (37 на 22) и совершал силовых приемов (8 на 7). Команда из Минска чаще блокировала броски (12 на 9), выигрывала вбрасывания (38 на 25), а также заработала на четыре штрафа больше (10 на 6).

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте