ХК «Автомобилист» начал домашнюю серию с поражения минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Динамо» из Минска по ходу Регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:4 (0:2; 1:1; 0:1). Матч прошел в Екатеринбурге на КРК «Уралец» при 4,3 тыс. зрителей. Данная встреча стала 500 в КХЛ для нападающего «Автомобилиста» Алексея Бывальцева.

В первом периоде поначалу больше атаковали минчане, «Автомобилист» же играл вторым номером и давал поджимать себя к обороне. В контратаках екатеринбуржцы пользовались длинными передачами в попытках довести шайбу в атаку, а «Динамо» играло через короткие и прострельные передачи. Последняя пятиминутка была за минчанами, так как дальний бросок защитника Коди Керрана подставлением перевел в ворота нападающий Егор Бориков. За двадцать секунд до конца «Динамо» в быстрой атаке забросило вторую шайбу за авторством Ника Меркли. Счет 0:2 в пользу гостей, две голевые передачи у Коди Керрана.

Во втором периоде игроки «Автомобилиста» насели на ворота гостей. Вскоре хозяева нашли момент — вратарь минчан отбил бросок хозяев, но Алексей Бывальцев в неразберихе нашел шайбу и отправил ее в ворота. Гости запросили повтор, судьи увидели помеху вратаря, поэтому гол не засчитали. За блокировку в защите удалили Дмитрия Дерябина ХК «Динамо». В середине периода убежал один на один и забил Роман Горбунов из «Динамо». В концовке хозяева отыграли одну шайбу (отличился Алексей Бывальцев).

В третьем периоде темп команд снизился, но шайбы доходили до ворот обеих команд регулярно. Больше времени в атаке проводил «Автомобилист» с двумя опасными бросками. К 12 минуте команда из Минска забила четвертый гол в ворота Евгения Аликина. Отличился нападающий Андрей Сотишвили с передачи капитана гостей Андрея Стася. Итоговый счет 1:4 в пользу «Динамо» (Минск).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 25 ноября в Екатеринбурге против «Лады» из Тольятти.

Александр Стародумов

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