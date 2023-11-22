Поджегшего военкоматы Егора Балазейкина приговорили к 6 годам лишения свободы

Первый Западный военный окружной суд признал виновным 17-летнего Егора Балазейкина по ст. 205 ч. 1 УК РФ (терроризм) за попытки поджечь военкоматы в Петербурге и городе Кировске Ленинградской области. Молодого человека приговорили к шести годам колонии, сообщает вечером 22 ноября корреспондент «Ъ-СПб».

Напомним, что по версии следствия, 12 февраля 2023 года Балазейкин попытался бросить бутылки с зажигательной смесью в военкомат, находящийся рядом со станцией метро «Новочеркасская», а 28 февраля он был задержан после того, как кинул емкость с горючим в здание военкомата в Кировске.

Прокурор просил для него шесть лет лишения свободы, сторона защиты, в свою очередь, просила приобщить к делу заключения о состоянии здоровья обвиняемого.

Изначально действия Балазейкина рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ), но позже переквалифицировали дело на «терроризм» (ст. 205 ч. 1 УК РФ).

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