Семнадцатилетнему Балазейкину запросили 6 лет колонии за попытку поджога военкомата

Прокурор запросил шесть лет воспитательной колонии для семнадцатилетнего Егора Балазейкина, которого обвиняют в умышленном уничтожении имущества за попытку поджечь военкоматы в Санкт-Петербурге и городе Кировске Ленинградской области, передает корреспондент «Ъ-СПб». Ранее подозреваемому хотели инкриминировать терроризм.

На заседании в среду, 22 ноября, в 1-м Западном военном окружном суде прокурор заявил, что из-за действий Егора Балазейкина в здании военкоматов могли погибнуть люди. Это стало основанием для того, чтобы запросить 17-летнему школьнику шесть лет колонии воспитательного режима. В ответ на рассказ обвиняемого о его дяде, который погиб в ходе проведения военной операции на территории Украины прокурор назвал Балазейкина «предателем дяди-борца против государства с нацистской идеологией». Гособвинитель также заявил, что считает действия обвиняемого покушением на теракт.

По версии следствия, 12 февраля 2023 года Егор Балазейкин попытался бросить бутылки с зажигательной смесью в военкомат, находящийся рядом со станцией метро «Новочеркасская», а 28 февраля он был задержан после того, как кинул емкость с горючим в здание военкомата в Кировске.

На суде сторона защиты просила приобщить заключения о состоянии здоровья Балазейкина: у него прогрессирует аутоиммунный гепатит, развилась вторая стадия фиброза печени и стремительно падает зрение. Ходатайство удовлетворяют частично: экспертизу приобщают, однако специалиста в суд, несмотря на требование защитников, вызывать не будут.

Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), но вскоре переквалифицировали дело на «терроризм» (ст. 205 ч. 1 УК РФ). Наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

Полина Пучкова

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