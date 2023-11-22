Бывшие руководители завода «Балтика» в Петербурге подали апелляцию на свой арест

Экс-президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и его бывший заместитель Антон Рогаческий, обвиняемые в мошенничестве, подали апелляционную жалобу, оспаривая свой арест. Информацию об этом «Ъ-СПб» подтвердили 22 ноября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно материалам электронной картотеки суда, что жалоба на меру пресечения была подана 20 ноября. Дата судебного заседания по рассмотрению апелляции пока не назначена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Выборгский районный суд Петербурга отправил бывших топ-менеджеров «Балтики» в СИЗО до 30 декабря. Господа Шерстенников и Рогачевский стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в отношении брендов компании.

Подробнее о том, в чем обвиняют бывших руководителей пивоваренного завода — в материале «Ъ» «"Балтику" не разлить за границей».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте