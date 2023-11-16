Экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова отправили в СИЗО до 30 декабря

Бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова отправили в СИЗО на срок до 30 декабря, сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-СПб».

Ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения рассмотрел Выборгский районный суд города. На заседании Денис Шерстенников просил выбрать домашний арест или же залог в 1 млн рублей. Свою позицию по вине экс-президент компании не высказывал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали господина Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского по уголовному дело о мошенничестве в отношении брендов «Балтики».

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