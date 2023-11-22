В РЖД проведут проверку после столкновения поезда из Адлера с локомотивом

В РЖД назначили проведение внутренней проверки после столкновения поезда №354 «Адлер — Пермь» с маневровым локомотивом в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Столкновение произошло днем 22 ноября на перегоне «Бряндино — Тиинск». По предварительной информации, среди 25 пострадавших один ребенок. Представители организации заявили, что в РЖД готовы взять на себя расходы на лечение пострадавших. Для пассажиров предусмотрена компенсация в виде 7 тыс. баллов и 12 тыс. баллов для пострадавших.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело о нарушении правил перевозки пассажиров по железной дороге (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Следственные органы назначили проведение необходимых экспертиз.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram