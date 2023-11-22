После столкновения поезда «Адлер — Пермь» с локомотивом возбудили уголовное дело

По факту столкновения поезда №354 «Адлер — Пермь» с локомотивом в Ульяновской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По данным ведомства, днем 22 ноября на 962-м км перегона «Бряндино — Тиинск» Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд из Адлера столкнулся с маневровым локомотивом. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. В настоящее время проводится осмотр места столкновения, назначены экспертизы.

Представители следствия также заявили, что будут приняты профилактические меры, чтобы предотвратить подобные происшествия.

Как стало известно ранее, машинист пассажирского состава принял меры экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.

Анастасия Донскова

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