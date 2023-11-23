ЗакС принял Генплан в первом чтении

Депутаты петербургского парламента вчера, 22 ноября, в первом чтении поддержали изменения в Генеральный план города. В документ, последняя версия которого была принята в 2005 году, внесено несколько десятков поправок. В новом плане, прогнозируемый период которого рассчитан до 2050 года, заложено строительство 100 новых станций и вестибюлей метрополитена, 67 млн кв. м жилья, пять новых переправ через Неву, предусмотрено место под сооружение терминала для ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также возведение новых объектов социнфраструктуры, дорог, трамвайных линий. Парламент с оговорками, но одобрил законопроект единогласно. Депутаты намерены подать поправки ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцам обещают активное развитие транспортной инфраструктуры — строительство метрополитена, трамвайных линий, мостов и железнодорожных путей; строительство соцобъектов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербуржцам обещают активное развитие транспортной инфраструктуры — строительство метрополитена, трамвайных линий, мостов и железнодорожных путей; строительство соцобъектов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новый Генплан начали разрабатывать еще в 2020 году. Принять документ должны были до 1 марта 2021 года, однако его рассмотрение несколько лет откладывали. За это время граждане и юрлица подали около 11 тыс. поправок, которые только к октябрю закончила отбирать специальная комиссия по подготовке изменений в Генплан. Почти половина предложений была отклонена. Нынешний законопроект предполагает реализацию Генплана в три этапа: первый — до 2030 года, расчетный — 2040 год и прогнозируемый — 2050 год.

На вчерашнем заседании документ в ЗакСе представил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Петербуржцам обещают активное развитие транспортной инфраструктуры: строительство метрополитена, трамвайных линий, мостов и железнодорожных путей; строительство соцобъектов.

Согласно новому Генплану, доля жилых зон города составит около 20% от общей его площади. В действующем, но устаревшем плане этот показатель составлял около 23%. На производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры приходится около 24% городской территории.

К 2040 году в городе должны построить около 67 млн кв. м жилья. К тому моменту, по прогнозам Смольного, в городе будет проживать около 6,5 млн человек (сейчас население города составляет 5,6 млн человек). Основная застройка коснется Пушкинского Приморского и Московского районов.

Районы с хрущевками, которые могут попасть под реновацию, теперь отнесены к категории Ж-3. Возведение домов в таких кварталах выше восьми этажей будет запрещено. По мнению депутата от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, это может спасти жителей от попадания в программу КРТ, потому что, по мнению парламентария, при таком ограничении территория становится невыгодной для застройщика.

Генплан предполагает строительство новых линий метрополитена: Кольцевой и Адмиралтейско-Охтинской, а также продление уже существующих: Невско-Василеостровской, Кировско-Выборгской и Фрунзенско-Приморской. Общая протяженность тоннелей метро должна увеличиться с нынешних 124,8 км до 272,7 км к 2040 году. Всего планируется построить 100 новых станций и вестибюлей метрополитена.

Через двадцать лет в городе построят пять новых переходов через Неву. Строительство первого — Большого Смоленского моста — планируют начать уже в начале следующего года. Предусмотрено в документе и место под сооружение терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Смольный также планирует реконструировать аэропорт Пулково и построить аэропорт Левашово, а также реконструировать объекты Большого порта Санкт-Петербурга для увеличения его пропускной способности.

Депутатов волновало развитие «своих» районов, в которых они проживают и от которых были избраны. Законопроект парламент поддержал единогласно, однако довольны остались не всем. Фракции намерены подавать поправки ко второму чтению.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина среди плюсов Генплана отметила строительство метро и соцобъектов, решение о создание зеленых зон на территориях, освобождаемых от инженерных сетей; развитие «зеленого пояса» по периметру Петербурга. Тревожит фракцию все еще живая идея о возведении колокольни Смольного собора. «Это идея не градозащитная, а градоопасная. Застройка исторического центра монументальными новоделами может стать новым образцом градостроительных ошибок»,— подчеркнула госпожа Шишкина.

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов выступил с критикой возможного строительства еще двух башен «Газпрома»: «Лахта-центра — 2» и «Лахта-центра — 3». Об идее построить новый небоскреб высотой 703 м заговорили в 2021 году.

На возможное строительство колокольни и новых «Лахта-центров» обратила внимание и депутат от КПРФ Ирина Иванова: «Самое главное, что косвенно обозначено в Генплане,— три фантастические задумки "Газпрома". Мы изуродуем эту территорию. Вторая задумка "Газпрома" — колокольня Смольного собора — ночной кошмар, мне кажется, многих петербуржцев. Колокольни этой никогда не было, но мы почему-то считаем, что должны ее возвести».

Волнуют депутатов уже создаваемый Северный намыв и еще несуществующий Сестрорецкий, а также строительство магистрали М7, которая свяжет Шпалерную улицу и Выборгское шоссе. Николай Линченко в своем выступлении рассказал, что новых намывов, помимо уже отмеченных в Генплане, создавать в городе не планируют. Борис Вишневский уверен, что возведение запланированных намывов нужно и вовсе остановить. «Не нужен городу намыв: он уродует его морской фасад, создает массу проблем для жителей. Не нужен он ни на Васильевском, ни в Сестрорецке»,— заявил с трибуны депутат.

Надежда Ярмула