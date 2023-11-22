Broadcom и VMware завершили слияние

Сегодня, 22 ноября, IT-компании Broadcom и VMware сообщили, что завершили слияние после полутора лет, в течение которых они добивались одобрения регуляторов разных стран. Вчера, 21 ноября, было получено согласие китайского регулятора — это последнее разрешение, необходимое для завершения сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake, Reuters Фото: Mike Blake, Reuters

Broadcom и VMware объявили о слиянии в мае 2022 года. Сделка на сумму $69 млрд стала крупнейшей за всю историю технологического сектора. Однако слияние оказалось в центре пристального внимания регуляторов разных стран, из-за чего его завершение трижды переносилось. За последние полгода сделку одобрили регуляторы США, ЕС и Великобритании.

Яна Рождественская