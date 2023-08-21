Великобритания одобрила слияние Broadcom и VMware

Сегодня, 21 августа, Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании одобрило слияние IT-компаний Broadcom и VMware. Регулятор заявил, что сделка не приведет к «существенному снижению конкуренции в поставках комплектующих серверного оборудования в Великобритании». CMA дало предварительное одобрение еще в июле, однако после этого оно провело дополнительную проверку слияния.

Broadcom и VMware договорились о слиянии в мае, сумма сделки составила $69 млрд. Тогда сообщалось, что для завершения сделки компаниям нужно получить одобрение регуляторов, что может вызвать некоторые сложности, учитывая активность Broadcom в том, что касается поглощения конкурентов.

Так, в 2018 году американские власти заблокировали покупку Broadcom своего конкурента на рынке полупроводников Qualcomm. В июле слияние Broadcom и VMware одобрила Еврокомиссия. Американский регулятор пока не высказывался о сделке.

Яна Рождественская