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Мертвые души довели до суицида

В Анапе умер обвиняемый в должностном преступлении глава санатория МВД

Как стало известно «Ъ», в Анапе сотрудники Следственного комитета России (СКР) проверяют обстоятельства гибели начальника санатория «Юность» МВД России Александра Богославского. По предварительной версии, он совершил самоубийство. В октябре СКР возбудил уголовное дело по факту фиктивного трудоустройства в санатории «Юность» более ста человек. Подполковник внутренней службы Богославский был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а затем помещен под домашний арест в собственном доме, где в среду утром его обнаружили мертвым.

Александр Богославский

Александр Богославский

Фото: Телеграм-канал Анапское Черноморье

Александр Богославский

Фото: Телеграм-канал Анапское Черноморье

Подполковник внутренней службы Александр Богославский, начальник ФКУЗ «Санатория "Юность"» МВД России, был обнаружен мертвым во дворе собственного дома в Анапе, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Обстоятельства гибели офицера изучают сотрудники СКР, по предварительной версии, 64-летний Александр Богославский совершил суицид. По словам близких, подполковник Богославский ранее не высказывал намерений самоубийства, мотив его поступка устанавливается.

При этом не исключается, что причина возможного суицида связана с уголовным преследованием Александра Богославского: начальник санатория МВД был фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Господин Богославский был задержан 7 ноября. Анапский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По ходатайству защиты Краснодарский краевой суд 14 ноября выпустил его из СИЗО под домашний арест. Александр Богославский отбывал его в своем доме в Анапе, где его и обнаружили родственники утром 22 ноября.

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Подполковник Александр Богославский возглавлял санаторий МВД «Юность» с 2019 года. В октябре 2023 года следственное управление СКР по Краснодарскому краю по материалам краевого управления ФСБ возбудило уголовное дело по выявленным фактам фиктивного трудоустройства сотрудников санатория, о чем сообщала пресс-служба СУ СКР.

Следствие получило данные о том, что руководитель организации в период с 2019 по 2022 год зачислил в штат санатория «Юность» не менее 110 «мертвых душ». Фиктивные штатные единицы оформлялись находящимися в отпуске без сохранения содержания.

Недостоверные данные о количестве работников направлялись в МВД, что позволяло Александру Богославскому завышать объем фонда оплаты труда, а затем отчитываться об экономии.

Незаконные действия начальника санатория «Юность» привели к необоснованному расходованию бюджетных средств, полагают следователи. В санатории прошли обыски, назначена бухгалтерская экспертиза документов, допрошены свидетели из числа сотрудников учреждения. Санаторий «Юность» на 1,1 тыс. мест расположен на территории 19 га, в 4 км от центра города, в 400 м от береговой линии Черного моря. В штате санатория числятся 552 человека.

Анна Перова, Краснодар

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